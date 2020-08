Coronavirus – Le Tessin prolonge ses mesures jusqu’au 24 août L’obligation de porter le masque dans les transports publics et l’interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes font partie des mesures de sécurité sanitaire qui seront maintenues au Tessin pour deux semaines supplémentaires.

La situation au Tessin est sous contrôle avec un nombre des nouveaux cas restant largement sous la barre des dix par jour, a annoncé le président du Conseil d’État tessinois Norman Gobbi. KEYSTONE

Les mesures actuellement en vigueur au Tessin pour lutter contre le Covid-19 sont prolongées jusqu’au 24 août. Le président du Conseil d’État tessinois Norman Gobbi l’a annoncé jeudi à Bellinzone, précisant que si la situation devait empirer, le port du masque pourrait devenir obligatoire après cette date.

Adoptées le 16 juillet dernier, les mesures arrivaient normalement à terme le 9 août. Elles ont été prolongées jusqu’au 24 de ce mois, date à partir de laquelle les autorités feront le point de la situation, a précisé le conseiller d’État Norman Gobbi, directeur du département cantonal des institutions.

La situation au Tessin est cependant sous contrôle, le nombre des nouveaux cas restant largement sous la barre des dix par jour: «Les mesures actuelles suffisent donc, et nous rappelons à la population l’importance de les respecter, car le virus n’a pas disparu et notre premier objectif est celui d’éviter un second confinement qui serait insupportable d’un point de vue économique et social», a souligné Norman Gobbi.

Début de l’année scolaire

Depuis le 16 juillet, le port du masque est obligatoire dans les transports publics et pour le personnel des établissements publics, tandis qu’il est fortement recommandé dans les magasins.

Les rassemblements de plus de 30 personnes sur la voie publique sont interdits, et les personnes qui rentrent de pays à risque doivent s’annoncer aux autorités et se mettre en quarantaine.

La décision sur la reprise de l’année scolaire 2020-2021, dont le début est fixé au 31 août, sera annoncée le 10 août prochain, a enfin indiqué le président du gouvernement tessinois.

ATS/NXP