Enseignement – Le Tessin met 75 millions de plus dans ses hautes écoles La dotation du canton du Tessin à ses établissements d’enseignement supérieur va croître ces quatre prochaines années.

L'engagement du canton du Tessin dans ses hautes écoles est comparable à celui du canton de Neuchâtel. KEYSTONE

Le canton du Tessin investit davantage dans ses hautes écoles. Il ajoute 75 millions de francs à l'enveloppe ces quatre ans à venir, soit 695 millions jusqu'en 2024. Le Département cantonal de l'éducation a présenté mardi à Lugano le message ad hoc.

Le directeur cantonal de l'éducation Manuele Bertoli (PS) a souligné devant les médias l'importance que le Tessin accorde à la formation universitaire ou dans les hautes écoles spécialisées. Celle-ci est assurée par l'Université de la Suisse italienne (USI) et l'Ecole universitaire professionnelle de la Suisse italienne (Supsi) ainsi que différents instituts de recherche affiliés.

L'engagement est comparable à celui du canton de Neuchâtel, a ajouté M. Bertoli. En comparaison avec les dix cantons universitaires, le Tessin se place 6e après Bâle, Zurich, Lausanne, Genève et Berne.

Le directeur cantonal de l'éducation réfute ainsi les récentes critiques selon lesquelles le canton investit trop peu dans ses hautes écoles.

83% des étudiants exilés

Le crédit-cadre 2021-2024 comprend les contributions aux hautes écoles tessinoises mais aussi aux cantons où étudient des Tessinois: 83% des étudiants tessinois fréquentent une institution hors canton.

La Supsi compte 4000 étudiants et 1000 autres dans le cadre des études à distance. L'USI recense elle 3000 étudiants pour cinq facultés (biomédecine à partir de la rentrée, économie, communication, architecture et informatique). Près de la moitié des effectifs proviennent d'Italie, un quart du Tessin, 17% d'autres pays et 8% d'autres cantons.

La situation financière ne sera pas facile ces prochaines années, a ajouté M.Bertoli, aussi en raison de la crise du coronavirus. L'USI doit atteindre des chiffres noirs dès 2022. En 2019, le déficit était de 2,73 millions de francs. Cette année, il devrait s'établir à 1,7 million et en 2021, d'après le budget, à 690'000 francs.

( ATS/NXP )