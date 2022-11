«Juste du goût» – Le terroir genevois conjugué en mode exotique L’intrépide Valérie Blanc publie son quatrième et superbe recueil d’adresses et recettes. Le thème: produits d’ici et cuisines du monde. Jérôme Estebe

Quatre plats d’ailleurs revus par des chefs et cheffes de Genève. Intrigant autant qu’alléchant. JUSTE DU GOÛT

Les gourmets et gourmettes genevois vont devoir faire de la place dans leurs bibliothèques. C’est qu’ils prennent de la place les beaux livres de la collection «Juste du Goût». Le quatrième volume vient justement de sortir. Il est magnifique, toujours centré sur le terroir genevois, mais ce coup-ci avec un envoûtant parfum exotique. Trente-six chefs du cru livrent en effet une recette à base d’ingrédients autochtones, inspirée d’un plat d’ailleurs. Ils révèlent aussi leurs adresses gourmandes à l’étranger: Rio, Londres, Miami, Paris… Avec ce bouquin-là, c’est bel et bien la Tour de Babel qui pointe sur la rade.

«Vous avez vu? J’ai changé de papier. Il est trop beau!» s’enflamme en préambule Valérie Blanc. Valérie, c’est la conceptrice, l’éditrice, l’animatrice infatigable de «Juste du goût». Pour ses beaux yeux et une niche dans le livre, une escouade de chefs genevois a donc planché sur ce thème cosmopolite. «À force, j’en connais la majorité. D’autres toquent à ma porte pour rejoindre l’équipe. Toutes les générations sont représentées: les petits nouveaux et les figures emblématiques de la gastronomie locale.»

Melons intersidéraux

Au casting donc, des phénix indiscutables (Chevrier, Michel Roth, Armel Bedouet…), des jeunes loups et louves (Francesca Fuggi du Fiskebar, Benoit Vacher du Bistroquet, Paul Cousin du Mapo…), des héros campagnards (Casa du Café d’Avusy, Yannick Geoffroy du Café de Peney…). «Les cuisiniers se rencontrent, échangent, dans une ambiance quasi familiale. Bien sûr, il y en a qui ont des melons intersidéraux. Ceux-là, je ne bosse plus avec», tranche Madame Blanc. Et toc!

Quatre autres recettes aux looks épatants extraites du livre. JUSTE DU GOÛT

Tous mettent donc à leur sauce un classique du répertoire mondial: pavlova à la crème de Gruyère, piccata de longeole, poulet de Jussy façon tikka massala. Comme d’ordinaire les vignerons et fournisseurs ont voix au chapitre, avec une galerie de portraits élégamment illustrée.

L’éditrice a eu l’idée de ce quatrième opus en feuilletant votre quotidien favori. «Dans la «Tribune», je suis tombée sur un article qui racontait que Genève se retrouve à la 3e place mondiale des villes proposant le plus grand nombre de restaurants de cuisine étrangère. Je me suis dit: ben voilà ce qu’on va faire. Je pensais que certains chefs allaient être déstabilisés. Tu parles! Ils se sont déchaînés!»

«Cochon et palourdes à alentejan», proposition de Margaux et Guillaume Fribault de l’Artichaut. JUSTE DU GOÛT

La dame, qui a de la suite dans les idées, connaît déjà le générique et le thème de son livre suivant: les enfants. «Outre un bouquin, on va faire un vrai festival de cuisine rien que pour les mômes.» Avec un super parrain: le Parisien Yves Camdeborde. Ce sera pour 2023. On en reparlera.

