Salon des goûts – Le terroir fribourgeois par la Poste Annulé pour cause de Covid, le salon bullois et Terroir Fribourg proposent une sélection pour aider les artisans. David Moginier

Le plus grand des packs coûte 80 francs. Terroir Fribourg

Événement incontournable du terroir fribourgeois et romand, le Salon des goûts et terroirs de Bulle a, évidemment, été annulé cette année, privant les artisans d’un débouché essentiel. L’association Terroir Fribourg a rebondi en créant une offre de packs de produits à commander.

Il faut dire que l’année 2020 avait déjà donné des idées à l’organisation de promotion fribourgeoise. Pour permettre aux quelques touristes de visiter le canton l’estomac plein, quatre types de boîtes de pique-nique avaient été lancés cet été, rencontrant un joli succès. Elles reviendront l’année prochaine, quoi qu’il arrive sur le front sanitaire.

La Bénichon a elle aussi été frappée par le corona. Terroir Fribourg et 16 bouchers du canton ont proposé un kit à emporter sous vide pour cuisiner le traditionnel repas de fin des récoltes à la maison.

Là, pour pallier l’absence de salon, quatre box sont livrés sur commande. Le Fromager offre une fondue moitié-moitié plus deux fromages à la coupe (30 fr.). L’Essentiel contient une cuchaule, des caramels, des cornettes, une saucisse et une bière (30 fr.) Le Gourmand lui ajoute de la moutarde de Bénichon, des bricelets salés, et des gâteaux (50 fr.). Enfin, la Totale remet uns confiture de poires à Botzi, un saucisson et un chasselas du Vully (80 fr.)

shop.gouts-et-terroirs.ch