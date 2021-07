Au bon coin canin 4/8 – Le terrain de course du parc La Grange fait sortir les crocs Une prairie montante, entourée d’arbres. Les chiens se royaument, détachés et libres comme s’ils partaient en forêt. Thierry Mertenat

L’espace réservé aux chiens en liberté dans la partie supérieure du parc La Grange. MAGALI GIRARDIN

L’actualité du lieu nous a toujours tenus à l’écart de l’essentiel. Visiteurs pressés quand les pompiers interviennent pour sécuriser la place de jeu après la chute d’un arbre; visiteurs interdits quand deux chefs d’État choisissent de s’y donner rendez-vous pour refaire ensemble le monde diplomatique. On tourne autour sans pouvoir entrer; ou alors on la joue petit mollet, en s’arrêtant à mi-parcours.

Or, le plus singulier est dans la partie haute du parc, entre les anciennes ruines romaines et l’impressionnant cordon boisé planté le long de la route de Frontenex. Une prairie, qui n’est pas celle du Grütli, remonte en pente douce, sur 100 bons mètres, peut-être plus, en imposant son herbe généreuse aux deux rangées d’arbres qui lui servent de délimitation naturelle.