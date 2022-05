Gonet Geneva Open – Le tennis de Richard Gasquet est une nostalgie. Profitons-en Malgré le poids des ans, Richard Gasquet s’accroche à son plaisir et à une certaine idée du jeu. Il a rendez-vous mardi soir avec Daniil Medvedev (18 h). Mathieu Aeschmann

Richard Gasquet se fait plaisir sur le central du Gonet Geneva Open. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) keystone-sda.ch

Le tennis de Richard Gasquet est une nostalgie. C’était une injustice il y a quinze ans, un raccourci il y a dix ans. C’est aujourd’hui une reconnaissance. Les années ont maltraité son corps et toutes les idées reçues. Il ne reste donc plus que le plaisir. Le sien et le nôtre, lesquels se rejoignent dans ce jeu aux mille facettes qui résiste à la modernité. «Je m’accroche. C’est une question de mois, une année peut-être… Mais je prends du plaisir et j’essaie de repousser l’idée.» Hier, le Français a fait beaucoup mieux. Il s’est amusé de l’obstiné John Millman (6-3, 6-1) pour s’offrir un petit bonheur de plus: Daniil Medvedev à l’heure de l’apéro.