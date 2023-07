La face cachée du tournoi – Le tennis au compte-gouttes dans «la campagne» de Wimbledon Dans l’enfilade des courts 4 à 11, le tennis se vit debout et au coude-à-coude avec des fans avinés ou d’anciennes gloires incognito. Virée à la campagne. Mathieu Aeschmann - Londres

Dominic Stricker a su s’extraire de l’anonymat bruyant de «la campagne» de Wimbledon, mercredi, en remportant son premier tour contre Alexei Popyrin. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Il est 11 heures pile, mardi, lorsque Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas déboulent du members dressing room, escortés par deux officiers et un nuage de portables. Fraîchement déclassés, ces deux habitués du luxe des «grands courts» filent vers le No 2, enceinte moyenne coincée à l’extrémité du site. Ils dévalent le grand escalier qui borde le Millenium Building puis fendent la foule sans un regard sur leur gauche. C’est pourtant là, en contrebas, que bat le poumon du site. Huit terrains sans tribunes, séparés par une allée de 4 mètres de large et quelques bancs pour accueillir coachs et familles. Bienvenue à la campagne, le Wimbledon de la plèbe, sans tête de série ni happy few. Une autre vision de l’excellence, au coude-à-coude.