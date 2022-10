Prévoyance professionnelle – Le temps partiel a de lourdes conséquences sur la retraite Diminuer son taux d’occupation entraîne des lacunes conséquentes de cotisations au niveau de la prévoyance professionnelle. Les pertes peuvent dépasser les 20%. Jean-Philippe Buchs

Pour combler les lacunes de prestations futures, un salarié peut effectuer des rachats volontaires auprès de sa caisse de pension ou ouvrir un compte 3 e pilier. GETTY IMAGES

Travailler moins, c’est non seulement percevoir une rémunération plus faible alors que les dépenses obligatoires (logement, primes d’assurance maladie) restent identiques (sauf les impôts), mais aussi disposer de moins d’argent au terme de la vie active. Les conséquences sur les deux principaux axes du système helvétique de retraite (AVS et prévoyance professionnelle) varient fortement d’un pilier à l’autre.