Grâce à sa maison de poupée grandeur nature, «Los Años» imbrique passé, présent et futur, mais aussi théâtre et cinéma. ISABEL MACHADO RIOS

Si le dialogue entre cinéma et théâtre ne date pas d’hier, La Bâtie l’aura alimenté du début à la fin de cette 46e édition. Et l’aura – à première vue – fait culminer en invitant Mariano Pensotti à présenter sa dernière création, «Los Años», cette fin de semaine à la Comédie. Lui-même actif dans les deux domaines, l’Argentin n’est pas inconnu des Genevois, puisqu’ils avaient pu goûter à ses «Cineastas», déjà programmés dans le cadre du festival en 2014.

L’artiste complexifie cette fois la donne: l’ancienne scénographie sur deux niveaux est aujourd’hui multipliée par deux, et le duplex de la «vraie vie» et de la fiction inclut désormais une vertigineuse réflexion sur le temps. Le comédien Marcelo Subiotto continue en revanche, avec quelques «años» de plus, d’incarner l’alter ego du metteur en scène, tandis que Mariana Tirantte, cofondatrice du Grupo Marea avec lui, conserve la responsabilité du décor.

Un split screen sur la scène

Deux appartements côte à côte forment donc leur split screen sur le plateau de la grande salle. À gauche, celui de Manuel (Paco Gorriz), architecte de 30 ans, saisi au moment où il aborde une étape charnière de son existence: sa compagne attend leur premier enfant, et son projet collectif de documentaire sur les édifices de Buenos Aires qui reproduisent des originaux européens est en train de dévier vers un film réalisé en solo sur un garçon de la rue. Ce film, l’assistance le verra projeté par intermittence sur la toile tendue à l’étage supérieur des deux logis.

À droite, l’appartement identique du même Manuel (Marcelo Subiotto), mais trente ans plus tard, quand le sexagénaire revient à la capitale argentine après des décennies passées en Allemagne, dans l’espoir de renouer tant avec ses proches perdus de vue qu’avec le héros du métrage l’ayant propulsé vers le succès. Et pour faire le lien entre ces intérieurs répliqués qu’une génération sépare, une narratrice en la personne de Bárbara Massó, qui interprète par ailleurs les rôles de Claudia – la femme du jeune Manuel – et de Laura – la fille adulte du Manuel vieillissant. Quant aux deux comédiens qui complètent le casting – Julian Keck et Mara Bestelli – ils naviguent entre les personnages secondaires d’alors et de demain, sur les accords de piano que plaque Guillermina Etkin…

Dans leur version sexagénaire, Manuel (Marcelo Subiotto) et sa compagne Teodora (Mara Bestelli) reconsidèrent en 2050 leurs jeunes années 2020. ISABEL MACHADO RIOS

Pour corser le tout, Pensotti brouille en profondeur la temporalité du récit: son présent se situe en 2050 (on empoisonne alors une végétation devenue proliférante par la faute des écolos, on tolère des réfugiés hollandais suite à l’inondation des Pays-Bas et on vote pour le parti de la Nouvelle Colonie), reléguant au passé du souvenir nos actuelles années 2020. Un malin subterfuge pour faire d’une pierre deux coups: envisager un futur proche de l’humanité tout en imaginant le regard que porteront rétroactivement sur l’époque contemporaine nos enfants parvenus à l’âge adulte.

Ce bref résumé laisse deviner à lui seul l’enchevêtrement touffu des jeux de miroirs apprêtés par «Los Años». À l’instar des tables de ping-pong dressées devant chacun des deux rez-de-chaussée, la pièce fait rebondir à l’infini les points de vue contradictoires. Jusqu’à la mise en abyme du spectacle auquel on assiste, les échos fourmillent notamment avec la biographie personnelle de Mariano Pensotti: l’égocentrisme ne sera-t-il pas d’ailleurs le principal reproche formulé par ses amis à l’encontre du protagoniste Manuel?

La voie du petit écran

Son hésitation persistante entre cinéma et théâtre tourne cependant court. Côté film, rien ne distingue formellement les images diffusées du tout-venant télévisuel. Côté scène, tant le jeu des acteurs que l’agencement scénographique et les thèmes épluchés ressemblent à s’y méprendre à du vaudeville. Datant non pas d’aujourd’hui, mais peut-être bien d’il y a trente ans! L’amie qui devient la maîtresse, la psychologie perturbée du futur papa, l’éthique comme valeur féminine, l’éternelle quête de reconnaissance: nous voilà bien dans l’univers d’une sitcom.

La voie du petit écran aurait en effet de quoi séduire et le créateur et ses adeptes. Elle n’interdit en rien ni le brio de la facture ni les acrobaties de l’élucubration. Elle ramène simplement ses contenus à une réalité plus bidimensionnelle. Et noie ses propos dans la masse, comme si elle les recouvrait d’une fine pellicule… atemporelle.

