En ville de Zurich, le nombre et la durée des interventions des parlementaires seront mesurés. But: déterminer si les femmes sont sous-représentées.

Les hommes parlent-ils plus?

Les hommes tiennent-ils trop souvent le crachoir au parlement de la ville de Zurich? C’est ce que laissent entendre les Verts et socialistes zurichois par le biais d’un postulat adopté mercredi. L’objet était controversé, mais il a finalement passé la rampe. Une majorité d’élus s’est déclarée favorable à l’instauration d’un monitorage des débats en fonction du genre.

Ce «Genderwatch-Protokoll» – selon le libellé officiel – doit permettre de savoir qui des élus ou des élues prend le plus souvent la parole et pour combien de temps. Les interventions de tous les parlementaires seront chronométrées et leur nombre recensé. Ces informations seront ensuite rendues accessibles au public.