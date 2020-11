Encre bleue – Le temps de l’Avent Julie

Odile Meylan

Nous sommes entrés dans le temps de l’Avent. Avant Noël et ses célébrations, bien sûr. Avant les vacances de fin d’année. Et de la fin d’année tout court. Un sacré programme en perspective!

C’est donc le temps des préparatifs, de la montée en puissance des incertitudes pour savoir comment passer au mieux ce cap dans les circonstances actuelles, quand tout se dérobe.

Tout? Pas forcément. Le marché de Noël, par exemple, aura bel et bien lieu à Vésenaz. Comment je le sais? Mais parce qu’une exposante me l’a glissé à l’oreille! Faut dire que Martine et les autres dames de la porcelaine préparaient cet événement depuis le début de l’année en décorant des pièces dans le but de les vendre, pour partie, au profit de la Thune du Cœur. C’est dire si j’étais au courant de l’annulation de l’événement, puis de sa tenue inespérée, dans le strict respect des normes sanitaires.