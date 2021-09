Un cinéaste au City-Club – Le temps de la police Le réalisateur suisse Thomas Imbach vient présenter son film «Nemesis», prouesse de mobilité en un lieu unique, ce vendredi à Pully. Boris Senff

Thomas Imbach a réalisé «Nemesis» en filmant exclusivement ce qu’il voyait de son atelier zurichois. Un exercice de style qui lui permet néanmoins de rendre compte des transformations urbaines et sociales de sa ville. DR

Il a fallu environ sept ans à Thomas Imbach pour réaliser «Nemesis», un film qui dure un peu plus de deux heures mais qui a exclusivement été filmé depuis son atelier. Mais on bouge beaucoup plus que la contrainte ne le laisserait penser car le réalisateur multiplie les perspectives, les optiques, et surtout, parvient à construire une narration forte en agençant les événements zurichois qui se déroulent sur le pas de sa porte.

Ou comment une ancienne gare de marchandises cède sous le poids des bulldozers pour ne laisser qu’une friche nette, avant que ne s’édifie un nouveau Centre de police et justice, malgré les oppositions. Multipliant les prises autour et de ce gigantesque chantier, le cinéaste amorce toutes sortes de micro-récits en observant la population qui croise les lieux – amoureux transis, graffeurs ou ouvriers.

L’horizon demeure politique: l’édification d’une prison hypermoderne au cœur de la ville la plus puissante de Suisse est placée en opposition aux destins de réfugiés en passe d’être expulsés de Suisse et leur peur de l’enfermement.

Thomas Imbach évoquera ce projet présenté l’an dernier à Visions du Réel et déjà plusieurs fois primé.

Le film au City-Pully Afficher plus Pully, City Club, ve 24 sept (20 h 15), en présence du réalisateur. www.cityclubpully.ch

