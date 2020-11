Économie – Genève éprouve du mal à passer en télétravail La mesure devrait être privilégiée pour limiter les contaminations. Mais sa mise en place est parfois entravée. Marc Bretton

La mise en place du télétravail n’est pas une obligation pour les entreprises. Getty Images

«La banque assure avoir grandement développé le télétravail et y recourir autant que possible. C’est complètement erroné. C’est archifaux.» C’est ainsi qu’un lecteur, employé de la Banque Cantonale de Genève, a réagi à un récent article consacré au télétravail. Sa réaction, corroborée par d’autres sources, illustre la tension pouvant opposer entreprises et employés pris entre des logiques contradictoires, celle de la prudence sanitaire d’une part, celle de la rentabilité d’autre part.

Depuis fin octobre, la Confédération recommande aux entreprises de permettre à leurs «employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile». Depuis le 1er novembre, le canton demande aux «opérateurs économiques, notamment les entreprises, de limiter leurs activités en présentiel au minimum indispensable», pour reprendre les termes du communiqué de presse du Conseil d’État. Prise avec d’autres mesures, comme la fermeture des commerces, l’incitation au télétravail vise à casser les contaminations.