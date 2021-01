L’aide sociale en temps de Covid – Le télétravail sème le trouble parmi les travailleurs sociaux Pour maintenir ses prestations, l’Hospice général limite le travail à domicile. Des assistants sociaux disent leur sentiment d’insécurité. Luca Di Stefano

Au printemps, les travailleurs sociaux avaient pu fonctionner en «service minimum». Aujourd’hui, le Conseil d’État souhaite que tous les guichets soient ouverts et que toutes les prestations restent assurées. LUCIEN FORTUNATI

Avec son large éventail d’exceptions, le télétravail est obligatoire dans l’ensemble du pays. Mais en même temps les services de l’Administration cantonale doivent rester accessibles. C’est une des injonctions paradoxales à l’heure de la prévention d’une troisième vague. D’un côté, le Conseil fédéral affirme sa volonté de réduire les mouvements et les échanges; de l’autre, le Canton exige la poursuite des activités de l’administration. De quoi égarer les travailleurs.

Le désarroi est frappant chez les assistants sociaux de l’Hospice général. Certains d’entre eux partagent leur malaise. C’est que l’institution, après avoir installé des outils performants et poussé le télétravail à son maximum au printemps, limite désormais la pratique selon les différents postes occupés. «Nous sommes désemparés et inquiets pour notre sécurité et pour celle des bénéficiaires», font savoir des assistants sociaux contraints d’être présents au bureau certains jours de la semaine. Malgré les mesures qui s’appliquent, la mission imposée est de recevoir les bénéficiaires sans limitation.