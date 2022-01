Combien le Covid nous coûte – Le télétravail se lit sur le compteur électrique

Si vous avez télétravaillé au cours de la crise sanitaire, votre intuition vous l’a déjà dit: cravacher à la maison creuse le porte-monnaie personnel. Qui n’a pas payé de sa poche des blocs-notes et stylos?

Certains sont allés plus loin, acquérant du mobilier de bureau ou musclant leurs connexions informatiques. Des dépenses variables selon les individus, l’équipement préalable et les tâches. Les entreprises ont parfois indemnisé. Sans y être tenues par le Conseil fédéral qui a tenu dès le début le même message, répété en décembre selon lequel «l’employeur qui ordonne à des employés de travailler depuis leur domicile […] ne leur doit pas de remboursement de frais (électricité, participation au loyer, etc.), a fortiori puisqu’il s’agit d’une mesure temporaire».