Le Conseil fédéral réduit (timidement) la durée des quarantaines, mais il veut nous contraindre à télétravailler jusqu’à fin mars. Deux mois et demi! Deux mois et demi, alors que, de l’avis de nombreux spécialistes, prévoir l’évolution de la pandémie au-delà de quinze jours relève plus de la boule de cristal que de la science…

«Après cinq vagues, on se rend compte des limites du télétravail.»

Sauf que, après cinq vagues, on se rend également compte des limites du télétravail. Surtout sous sa forme permanente et obligatoire.

Même si on apprécie d’économiser le temps de transport et de pouvoir travailler en charentaises, on nous pardonnera d’aimer encore parler à de vrais êtres humains et échanger des idées avec eux autour de la machine à café. Une organisation souple cumule les avantages de ces deux mondes. Rien de tout cela dans le scénario du Conseil fédéral.

Bien sûr, il faut ralentir la circulation du virus, surtout avec le variant Omicron, le «Speedy Gonzales de la contamination». Mais, désolé, on ne peut pas nous offrir comme seule perspective une obligation de télétravail pendant plus de deux mois, alors que la situation change et nous surprend jour après jour.

Les Cantons, auxquels la Confédération a soumis cette brillante idée, seraient bien inspirés d’exiger un délai plus court. Si la situation ne s’arrange pas, il sera toujours temps de prolonger l’obligation le moment venu. Mais, de grâce, ne nous condamnons pas d’emblée au «variant Zoom» jusqu’au printemps

Frédéric Julliard est rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il a rejoint la Tribune en 2007. Il est ensuite devenu chef de la rubrique locale, puis rédacteur en chef adjoint et responsable du numérique, avant d'être nommé rédacteur en chef en 2018. Plus d'infos @fjulliard

