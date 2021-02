Ma santé psychique est menacée – Le télétravail, ça suffit! Je veux retourner au bureau Même durant la pandémie, les lois sur le travail restent valables. Elles obligent l’employeur à protéger la santé physique et psychique des employés. La limite serait atteinte. Jocelyn Rochat

Le télétravail est obligatoire s’il est possible. Le flou juridique autour de cette mesure rend la tâche difficile tant pour les employés que pour les employeurs. Getty Images

Désormais, il faudrait télétravailler aussi vite que possible, et revenir au bureau aussi lentement que nécessaire. En effet, depuis le 13 janvier, et l’annonce du Conseil fédéral, le télétravail est obligatoire partout où «c’est possible et réalisable sans efforts disproportionnés».

Pourtant, au moment où les chiffres de la pandémie «n’ont jamais été aussi bons depuis octobre» (selon le point presse de l’OFSP, mercredi à Berne), et que le moral des télétravailleurs forcés n’a jamais été aussi bas, de nombreux forçats de l’écran trouvent clairement «disproportionné» l’effort qui leur est demandé. Qui peut leur donner tort?