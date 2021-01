Coronavirus – Le télétravail bouleverse le monde professionnel Si le travail à domicile facilite le l’univers professionnel sur certains points, il soulève des questions sur les risques que courent les salariés et les entreprises.

Selon les experts, l’isolement des employés va à terme peser sur leur moral, leur envie et donc leur productivité. AFP

Le télétravail, rendu obligatoire depuis lundi par le Conseil fédéral, a profondément bouleversé l’univers professionnel. Alors que certains aspects comme le recrutement ou le coworking se retrouvent renforcés, la situation pèse sur les salariés et des risques émergent. Voici un tour d’horizon de la situation:

Défis informatiques

Une étude réalisée pour le compte notamment de Digitalswitzerland et La Mobilière a révélé que la cybersécurité constituait le principal défi en période de télétravail. Un quart des PME suisses a déjà été victime d’une attaque informatique majeure.

«Malgré la fréquence des cyberattaques, seule une PME sur deux dispose d’un plan d’urgence garantissant la continuité des activités. Environ deux tiers ne dispensent pas de formations régulières à leurs employés et n’ont pas implémenté de concept de sécurité», ont constaté les auteurs de l’étude.

Swisscom n’a pas observé de pic de données depuis l’introduction du télétravail obligatoire le 18 janvier. «Les applications de télétravail ne nécessitent qu’une faible proportion du trafic total, par rapport aux applications de streaming telles que Blue TV et Netflix. Une augmentation massive du trafic des télétravailleurs n’entraîne donc guère une charge supplémentaire pertinente sur notre réseau», a fait remarquer une porte-parole du géant bleu.

Impact sur la productivité

Selon Philippe Schleiter, consultant et fondateur du cabinet Delta Lead, «l’isolement des employés va à terme peser sur leur moral, leur envie et donc leur productivité». «Cette situation fait perdre les entreprises en intelligence collective, poursuit-il. Se parler facilement et directement ou avoir des réunions régulières permet la survenue de nouvelles idées et de former une vraie cohésion entre équipes.»

John Weeks, professeur à l’IMD Business School de Lausanne, partage cet avis: «sur le long terme, toutes les interactions informelles qui se déroulent au sein d’une entreprise et qu’on ne peut remplacer virtuellement vont affecter la productivité et la créativité au sein d’une équipe. On passe à côté d’innovations».

Pour ce dernier, les effets positifs sont réels, mais les désavantages aussi, surtout à long terme. Les parents peuvent ainsi éprouver des difficultés à gérer vie familiale, où l’enseignement à domicile est parfois imposé, et obligations professionnelles. D’autres vont ressentir la peur de rater des projets, de ne pas être reconnu, et vont «déployer une énergie importante pour ne pas disparaître des radars», jusqu’à l’épuisement, remarque M. Schleiter. Des phénomènes qui pèsent sur la productivité.

Des employés sous tension

Christophe Sahli, responsable de l’unité Urgences et Crises de l’Hôpital de Prangins au Département de psychiatrie qui fait partie du CHUV, note que depuis l’éclatement de la pandémie il n’y a pas eu d’avalanche de consultations liées au télétravail, ce qui n’est pas forcément un bon signe. «Beaucoup de gens se sont probablement retenus de nous consulter, trouvant des stratégies personnelles de dérivatifs du stress, comme par exemple une augmentation de la consommation d’alcool ou banalisant un niveau de tensions ou de conflits intrafamiliaux». Il tire un parallèle avec les situations de guerre: «les gens sont dans un sentiment d’insécurité face aux incertitudes, évoluant plus dans un registre de survie plutôt que de vie».

Pour Stefan Kaiser, médecin-chef du Service de psychiatrie adulte aux Hôpitaux Universitaires de Genève, «les consultations n’ont pas de lien direct avec le télétravail, c’est beaucoup plus complexe». C’est la peur de perdre son emploi ou la pression de l’entreprise sur ses collaborateurs qui amènent à consulter.

Une experte à Genève, qui témoigne sous anonymat, relève un bond de 30% des consultations, essentiellement des jeunes et dans la quarantaine. Pour gérer le stress, elle recommande une activité physique, une augmentation de la communication et l’expression claire des besoins propres. Elle voit aussi certains effets pratiques du télétravail, car il permet d’éviter les contacts stressants avec les collègues ou le chef ainsi que le recours à des pauses créatives comme la pratique du yoga.

Recrutement par vidéo-conférence

Les processus de recrutement ont été profondément modifiés par la pandémie, les entreprises faisant désormais appel de manière accrue aux entretiens par vidéo-conférence, a expliqué une porte-parole d’Adecco Suisse. Les processus «sont devenus plus efficaces, car les entretiens peuvent être effectués de manière numérique et indépendamment du lieu». Les sociétés se retrouvent actuellement en bonne position pour embaucher, le marché regorgeant de nombreux candidats hautement qualifiés, selon Adecco.

Pour Von Rundstedt, les processus d’embauche sont par contre devenus plus compliqués. «Les recruteurs veulent voir les candidats en face pour se faire une idée» et cela est plus difficile avec le télétravail, a souligné Pascal Scheiwiller, directeur général du cabinet de reclassement. De nombreuses sociétés ont des postes à pourvoir, mais les processus internes tournent au ralenti.

Alors que les suppressions de postes se multiplient, il existe parallèlement de nombreux emplois à pourvoir, a précisé M. Scheiwiller. Les entreprises se retrouvent en pleine transformation, la pandémie conduisant à une accélération des changements structurels.

Le coworking profite de la crise

La tendance au télétravail confirme les bonnes perspectives du coworking, davantage tourné vers les services qu’axée sur la pure location immobilière. Selon la société Gotham, les nouveaux espaces sont adaptés aux critères de distanciation sociale. «Nous sommes convaincus que le coworking représente le futur du monde du travail. La pandémie a accéléré cette prise de conscience au niveau global», affirme le directeur général Guilhem Sirven. Suite à l’explosion du télétravail, les grands groupes réfléchissent à investir ce genre d’espace afin de résilier certains baux coûteux.

«Nous faisons évoluer notre offre pour les grands groupes qui ne veulent plus avoir un accès nominatif, mais souhaitent acheter par exemple 10’000 jours d’accès», explique Philippe Peress d'IWG. En offrant de plus en plus de services et de flexibilité, les sociétés du secteur gagnent en influence.

