Conquête spatiale – Le télescope James Webb va défier l’univers

Impossible d’y échapper. Le 25 décembre, la communauté scientifique retenait son souffle. Ce jour-là, le lancement du télescope spatial James Webb faisait entrer la recherche spatiale dans une nouvelle ère. Le projet ne date pas d’aujourd’hui. Mais de la fin de 1989, alors que son prédécesseur, le télescope Hubble, n’est même pas encore lancé. Il s’agit déjà de trouver un autre engin dont les observations pourraient couvrir de plus grandes longueurs d’onde, notamment dans l’infrarouge.

Mais ce projet est très vite stoppé dans son élan. Juste après son lancement, Hubble rencontre des problèmes, le budget de la NASA est revu à la baisse et les États-Unis élisent un nouveau président. Ce n’est qu’en 1993 que le projet ressort des limbes. Avec de nouveaux et plus stricts desiderata, tel celui de comporter un miroir de 4 mètres de diamètre, et une mission plus claire, observer la formation des galaxies, étoiles et planètes, la naissance de la vie et les débuts de l’univers. Ambitieux programme.