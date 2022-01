Exploration spatiale – Deux semaines après son décollage, le télescope James Webb entièrement déployé L’engin entame ce samedi la phase finale de son ouverture dans l’espace, une étape cruciale de son périple qui l’emmènera à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Arnaud Mittempergher

Trop grand pour entrer tel quel dans une fusée, le télescope a dû être plié sur lui-même tel un origami et requiert d’être ouvert dans l’espace. KEYSTONE/Northrop Grumman/NASA via AP

La recherche spatiale est entrée dans une nouvelle ère le 25 décembre avec le lancement du télescope James Webb à bord d’une fusée Ariane 5. Celui-ci se trouve désormais dans sa configuration finale et pourra commencer, dans un peu plus de cinq mois, son exploration du cosmos. Doté d’un miroir mesurant 6,5 mètres d’envergure, l’engin à 10 milliards de dollars est le télescope spatial le plus puissant jamais construit.

La taille de son miroir lui procure une sensibilité sept fois plus grande que le télescope Hubble et permettra ainsi de détecter des objets avec une luminosité plus faible. Autre différence avec son prédécesseur: James Webb s’aventure dans une longueur d’onde échappant à l’œil, l’infrarouge proche et moyen. Un rayonnement que tout corps, astre, humain ou fleur émet naturellement.

Le télescope devrait atteindre d’ici un mois son orbite finale à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Cinq mois d’ajustements et calibrations seront encore nécessaires avant qu’il soit pleinement opérationnel. Il sera alors prêt à observer l’espace et permettra peut-être d’élucider certains mystères sur l’origine de l’Univers.

