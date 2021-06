Recherche spatiale – Le télescope CHEOPS capture une «photobombe» rarissime Une exoplanète est entrée par surprise dans le champ de vision du satellite dirigé par les universités de Genève et de Berne. Xavier Lafargue

Impression d’artiste du système planétaire «Nu2 Lupi», une étoile et ses trois planètes situées dans la constellation du Loup, à 50 années-lumière de la Terre. ESA/UNIGE

C’est le genre d’incident que les astronomes adorent! On appelle cela une «photobombe». C’est ce qui arrive quand quelque chose ou quelqu’un (un animal, une personne, etc.) entre de manière inattendue dans le champ de vision d’un appareil photo pendant la prise de vue, illustre l’Université de Genève (UNIGE) dans un communiqué. Sauf qu’ici, l’appareil photo est en fait le télescope spatial CHEOPS, et que le «quelque chose» en question est une exoplanète entière située à 50 années-lumière de la Terre! Une observation à lire dans la revue «Nature Astronomy».

«Comme son étoile hôte est brillante et assez proche de nous, cette exoplanète est plus facile à analyser. Cela en fait une cible en or pour une étude future, sans équivalent connu.» David Ehrenreich, professeur à l’UNIGE et scientifique de la mission CHEOPS

Pilotée par l’UNIGE, l’Université de Berne (UNIBE) et les membres du Pôle de recherche national PlanetS, la mission CHEOPS (pour CHaracterising ExOPlanet Satellite) récolte des données sur les exoplanètes – ou planètes situées hors de notre système solaire. Le petit satellite a été envoyé dans l’espace en décembre 2019. Depuis, il mesure les variations de luminosité d’une étoile quand une planète passe devant elle. Ces valeurs donnent des informations sur la planète: taille, densité, composition… Et cela peut permettre de savoir si elle réunit les conditions favorables au développement de la vie.

Une étoile dans le Loup

Mais revenons à notre «intrus» qui s’est invité devant CHEOPS. Cette planète appelée N2 Lupi d est située dans la constellation du Loup et gravite, comme deux autres, autour de N2 Lupi, une étoile brillante semblable à notre Soleil. «Ce qui rend ses exoplanètes exceptionnelles, c’est que nous pouvons les voir passer juste devant leur étoile. On dit qu’elles «transitent», indique Yann Alibert professeur d’astrophysique à l’UNIBE et coauteur de l’étude. «Nous le savions déjà pour les deux planètes intérieures, ce qui nous a conduits à pointer CHEOPS vers ce système planétaire. Mais personne ne s’attendait à voir le transit de la troisième planète, assez éloignée de l’étoile.» N2 Lupi d met en effet 107 jours pour en effectuer le tour.

Du fait de cet éloignement, le rayonnement stellaire atteignant cette planète est faible par rapport à la plupart des exoplanètes connues, explique David Ehrenreich, professeur à l’UNIGE et scientifique de la mission CHEOPS, qui a cosigné l’étude. «Une planète suffisamment loin de son étoile pourrait avoir conservé plus d’informations sur son origine, relève-t-il. Comme son étoile hôte est brillante et assez proche de nous, elle est plus facile à analyser. Cela en fait une cible en or pour une étude future, sans équivalent connu.»

De l’eau en quantité

Laetitia Delrez, chercheuse invitée à l’UNIGE et auteure principale de l’étude, a pu déterminer la composition et la densité des trois planètes de ce système solaire. Deux d’entre elles, dont N2 Lupi d, «semblent enveloppées de gaz d’hydrogène et d’hélium, sous lesquels se cacheraient de grandes quantités d’eau», bien plus que la Terre n’en possède. Cette eau ne serait pas liquide, mais sous forme de glace à haute pression ou de vapeur à haute température, ce qui rend ces planètes inhabitables.

Mais les recherches vont se poursuivre avec des instruments plus grands et plus puissants que CHEOPS, et elles pourraient révéler d’autres détails, tels la composition de l’atmosphère de ces planètes, s’enthousiasme David Ehrenreich.

