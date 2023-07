Grand Genève – Le téléphérique du Salève rouvrira le 12 septembre Après deux ans de travaux de rénovations, la structure reviendra agrémentée d’une nouvelle offre culturelle, de loisirs et de restauration. Henri Neerman

Le GLCTTS, maître d’ouvrage du chantier, regroupe la République et Canton de Genève, Annemasse Agglo et la commune de Monnetier-Mornex. TDG

Alors que la réouverture était précédemment prévue pour «fin août», c’est finalement le 12 septembre, à 9 h précises, que le téléphérique du Salève reprendra du service, a indiqué dans un communiqué le Groupement local de coopération transfrontalière pour l’exploitation du téléphérique du Salève (GLCTTS). La réouverture du site intervient exactement deux ans après le début des travaux de rénovation, chapeautés par le cabinet d’architecture parisien Devaux & Devaux.

Quant à l’inauguration officielle, elle se déroulera les 7 et 8 octobre, dans le cadre d’un «week-end festif». Lors de celui-ci, en plus de la présence protocolaire des élus, financeurs et acteurs du projet, tout un panel d’activités ludiques sera proposé.

Nouveaux services et animations

Si les travaux de rénovation ont permis aux infrastructures, imaginées par l’architecte genevois Maurice Braillard, de refaire peau neuve, elles ressortiront également agrémentées d’une nouvelle offre de services et d’animations. Celle-ci comprendra, entre autres, une exposition permanente de 150 m² sur le téléphérique, son histoire et le Salève, un mur d’escalade de 20 m encadré par un moniteur les mercredis, samedis et dimanches, ainsi qu’un restaurant panoramique aménagé au-dessus de la galerie d’arrivée.

À propos de ce dernier, le GLCTTS indique malheureusement n’avoir toujours pas trouvé de restaurateur pour exploiter le nouvel espace. Cette difficulté à trouver un exploitant serait, selon eux, avant tout due au contexte économique actuel peu favorable dans le monde de la restauration. Il précise cependant qu’«une nouvelle procédure est en cours, afin de proposer une offre de restauration dans les meilleurs délais».

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

