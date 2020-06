Étrembières – Le téléphérique du Salève rouvre le vendredi 19 juin Les cabines, à la capacité réduite, circuleront à nouveau les vendredis, samedis et dimanches de 11 h à 19 h. DaK

Le téléphérique du Salève est fermé depuis près de trois mois. Frank Mentha / Archives

Bonne nouvelle pour les randonneurs, et autres vététistes, le téléphérique du Salève rouvre ce vendredi 19 juin, après quelque trois mois de fermeture. Les cabines circuleront les vendredis, samedis et dimanches, de 11 h à 19 h.

Un protocole sanitaire a été établi pour l’occasion: les titres de transport ne pourront s’acheter qu’en ligne ou à la gare inférieure, les départs pourront s’étaler toutes les dix ou quinze minutes selon l’affluence et la capacité de la cabine sera réduite de moitié. Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire à toutes les personnes âgées de 11 ans et plus. Enfin, les bennes seront désinfectées et nettoyées tous les jours.