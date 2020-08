Avarie – Le téléphérique du Salève bloqué plus d’une heure dans les airs Une panne a bloqué les deux cabines durant près d’une heure trente, samedi en fin d’après-midi. Christian Bernet

L’avarie a été causée par une carte électromagnétique qui a grillé. . Laurent Guiraud

Le téléphérique du Salève a connu une panne plutôt longue, samedi en fin d’après-midi. Les deux cabines se sont retrouvées bloquées dans les airs, à une hauteur conséquente, avec de nombreux touristes à bord.

La panne est à mettre sur le compte d’une carte électromagnétique «qui a grillé», comme l’explique Patrick Roxo, directeur du téléphérique. «Elle est en lien avec le système de freinage et sa défectuosité a d’emblée arrêté les cabines.» Les exploitants ont mis plus d’une heure pour trouver la cause de l’avarie. «Si elle s’était prolongée, nous étions prêts à faire sortir les passagers par la nacelle», précise le directeur.

Sur le site Facebook du téléphérique, une passagère s’est plainte du manque d’information fournie par le cabinier présent. Elle a fait état de plusieurs personnes angoissées. «Je comprends très bien ces inquiétudes, relève le directeur. Mais d’autres passagers n’ont rien remarqué de tel. Le ressenti dépend beaucoup de la sensibilité des gens dans une telle situation. Et la promiscuité forcée en période de Covid a ajouté au malaise.»

L’exploitation a repris dimanche, «après que nous avons multiplié les tests pour nous assurer que tout était en ordre», indique Patrick Roxo. La dernière panne remonte à 2016.