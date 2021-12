Changement de cap en voile – Le Team Rösti vogue déjà vers de nouveaux défis Valentin Gautier va laisser la barre à son compère Simon Koster pour la Route du Rhum. Il se consacrera à la formation des jeunes marins suisses. Grégoire Surdez

Simon Koster et Valentin Gautier vont toujours travailler ensemble mais le Genevois va prendre un peu de recul avec la compétition. JEAN-LOUIS CARLI

Un petit bonhomme, ça vous change un homme. Et il devient de plus en plus compliqué de mettre les voiles lorsque partir devient un déchirement. Les marins ne sont pas égaux face à la paternité. Là où Alan Roura puise une force encore plus grande, Valentin Gautier, lui, a bien de la peine à s’y faire. Loin des yeux, loin de son cœur. «J’ai de plus en plus de mal à partir et à me mettre dedans, confie le marin Genevois. Sur cette dernière Transat Jacques Vabre, il m’a fallu pas moins d’une semaine pour être à 100% focus sur la course.»

Au large, il n’y a plus de place pour les états d’âme. Les régates sont à couteaux tirés et la moindre défaillance se paie cash au final. Ce qui est vrai à deux, l’est encore plus en solitaire. C’est donc tout naturellement que le Genevois va laisser la barre de Banque du Léman à son acolyte Simon Koster lors de la prochaine saison. «C’est lui qui sera au départ de la Route du Rhum et on fera tout pour qu’il puisse s’y présenter dans les meilleures conditions possible. Simon est aussi un jeune papa, mais il vit mieux la situation que moi.»