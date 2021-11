Voile – Le Team Rösti superbe 2e de la Transat Jacque Vabre Après 21 jours de mer entre Le Havre et la Martinique, Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman) sont arrivés une heure après l’équipage vainqueur. Grégoire Surdez

Le Team Rösti a réussi une superbe performance sur la Transat Jacques Vabre. Le duo 100% made in Switzerland s’est classé 2e dans la catégorie des Class 40, des monocoques de 14 mètres. Simon Koster et Valentin Gautier, un Zurichois et un Genevois, ont signé le meilleur résultat de leur carrière. Il ne leur aura manqué qu’une heure pour décrocher la victoire, qui est revenue aux grands dominateurs de cette traversée en double, Antoine Carpentier et Pablo Santurde del Arco. Sur «Redman», la paire franco-espagnole a coupé la ligne lundi à 12 h (heure en Suisse) au large de Fort-de-France, en Martinique.

Après 21 jours, 22 heures et 33 secondes, Carpentier et Santurde ont pu pousser un gros ouf de soulagement. La faute à cette bande de pirates descendus des Alpes pour aller naviguer dans la cour des grands du large. Lors de la dernière semaine de course, Koster et Gautier ont maintenu une pression constante sur le seul bateau qui avait réussi à s’échapper d’un troupeau constitué d’une bonne quinzaine de prétendants. Et ce sont donc «les Suisses» sur leur «Banque du Léman» qui ont échoué au poteau.

Pas le moindre point de regret

«Pour une victoire, il faut un peu de réussite, a reconnu Antoine Carpentier, le skipper vainqueur de cette 15e édition. Nous avons stressé jusqu’au Rocher du Diamant, car nous voyions les Suisses se rapprocher et le vent revenir par-derrière. Il y a toujours un élément que nous ne maîtrisons pas, la météo, et c’est vrai que pour obtenir une victoire, il faut avoir un petit coup de pouce du destin.»

Il n’y aura pas le moindre point de regret à avoir pour les deux marins qui se sont exilés à Lorient depuis 5 ans pour assouvir leur soif d’océans. Après un début de Transat compliqué dans une Manche plus piégeuse que jamais, avec ses courants et ses marées, le duo n’a jamais paniqué. Sûr de ses choix, il a grignoté les places au classement dans une catégorie forte de 45 concurrents au départ.

Au passage du Cap Vert, Banque du Léman s’est installé définitivement dans le top 10. Porté par les alizés, le superbe bateau noir au nez arrondi a pu exprimer sa puissance. Mais face à une concurrence tout aussi bien armée, Koster et Gautier ont surtout fait étalage de leur science du large et de leur capacité d’analyse des fichiers météo. Mais c’est aussi leur capacité à pousser la machine à son maximum, à exploiter la moindre oscillation du vent, qui a fait merveille.

Au final, tout s’est joué sur trois fois rien. «Il n’est pas impossible que la victoire se joue au passage de la dernière bouée, au rocher du Diamant, à une dizaine de milles de l’arrivée», nous avaient dit en rigolant Gautier et Koster, avant le départ du Havre. Vingt et un jours plus tard, l’histoire s’est presque écrite comme ils l’avaient imaginée.

La Transat en coup de vent Afficher plus Arrivée Ce lundi 29 novembre, à 8h04 min et 38 sec en Martinique (13h04 min et 38 sec, en Suisse), «Banque du Léman» a franchi la ligne d’arrivée de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre en deuxième position de la catégorie Class40. La Route Le duo Valentin Gautier - Simon Koster aura mis 21 jours 23 h 37 minutes et 38 secondes pour parcourir les 4600 milles théoriques depuis Le Havre à la vitesse moyenne de 8,68 nœuds, mais il a réellement parcouru 5477,45 milles à 10,38 nœuds. Écart Son écart au premier, «Redman», est de 1 heure 4 minutes et 8 secondes.

