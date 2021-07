JO 2020 – Le Team Genève, une «Genferei» gagnante qui ne fait pas jaser Depuis bientôt dix ans, ce programme de soutien, unique en Suisse, piloté par le Canton, accompagne les meilleurs sportifs genevois dans leur carrière. Douze d’entre eux sont en action à Tokyo. Pascal Bornand

Soutenus par le Team Genève, les navigateurs Lucien Cujean et Sébastien Schneiter vivent à Tokyo leurs deuxièmes Jeux olympiques. PETER KITTLER/LDD

C’est à la fois une gageure et le reflet d’un succès bien réel. «C’est vrai, on n’a jamais réussi à rassembler tous nos sportifs pour une photo de famille. Ils sont souvent éparpillés aux quatre coins du monde», sourit Jérôme Godeau, le responsable relève et élite au sein de l’Office cantonal de la culture et du sport. À ce titre, il est aussi l’intendant du Team Genève, ce club de performance qui réunit depuis 2012 les meilleurs athlètes du canton et, par effet domino, ses sélectionnés olympiques – douze à Tokyo. Ce programme de soutien public est pionnier en Suisse. Unique en son genre, il n’a pas trouvé d’équivalent malgré l’estime qu’il suscite. Voilà au moins une «Genferei» qui ne fait pas jaser!