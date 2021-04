Cap sur les Jeux de Tokyo et de Pékin – Le Team Genève tient bon la route L’État ne les a pas laissés tomber et la pandémie ne les a pas mis à terre. Trente-deux sportifs d’élite composent l’effectif 2021 de ce club plein d’ambitions. Pascal Bornand

Quentin Métral (avec à droite son coéquipier Yves Haussener) fait son retour dans la grande famille du Team Genève. DR

À première vue, difficile d’associer un curleur et un nageur. Ils ne baignent pas dans le même élément. En les réunissant sous la même bannière, le Team Genève réussit pourtant la gageure depuis bientôt dix ans. Sa force, la clé de son succès, c’est sa diversité.

Dimanche, sur la glace de Calgary, Peter De Cruz et sa bande ont signé un nouvel exploit mondial tandis que Jérémy Desplanches validait sa sélection olympique à Uster. Derrière les coups de balai et les longueurs de bassin, il y a de la sueur, du talent et le coup de pouce du Département cantonal de la cohésion sociale, aux commandes d’un programme de soutien unique en Suisse. Et devant, il y a les JO de Tokyo 2021 et de Pékin 2022, un rêve fédérateur.