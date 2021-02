Curling – Le Team De Cruz qualifié pour les Mondiaux Les Genevois se sont défaits de Berne ce week-end et représenteront la Suisse à Calgary. Sport-Center

Peter de Cruz en action. Keystone

Genève sera une nouvelle fois représenté aux Mondiaux de curling! Le Team De Cruz, emmené par Peter de Cruz, a pris le meilleur sur Berne lors du barrage disputé à Bienne et s'est ainsi qualifié pour les Championnats du monde, qui auront lieu du 2 au 11 avril. Aux côtés de Benoît Schwarz, Sven Michel et Valentin Tanner, le double médaillé de bronze de l'épreuve (2014 et 2017) tentera d'emmener son équipe encore plus haut à Calgary, au Canada.