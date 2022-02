Curling – Le Team de Cruz fait chou blanc A Genève, les titres nationaux sont revenus à Berne Zähringer et Aarau. Pascal Bornand Genève

Benoit Schwarz a encore fini un tournoi déçu. keystone-sda.ch

Jusqu’au bout, jusqu’à la dernière pierre, ils ont tout tenté, tout donné. «Mais ce n’était pas assez», regrettait Benoît Schwarz. Quadruple champion national, - la dernière fois en 2021 à Arlesheim -, le Team de Cruz a fait chou blanc sur la piste de Sous-Moulin, devant le dernier carré de ses supporters.

Malgré une main plus sûre que la veille, le «petit prince» n’est pas parvenu à imposer un end supplémentaire au CC Zoug Cablex, vainqueur de la petite finale 9-8. De toute manière, une médaille de bronze n’aurait pas suffi à consoler les sélectionnés olympiques, rentrés cinq jours plus tôt de Pékin, le balai en berne et les batteries à plat.

A Genève, tandis que l’équipe locale encaissait sa cinquième défaite en cinq parties, le titre est revenu au CC Berne Zähringer de Yannick Schwaller. En finale, les vice-champions d’Europe 2020 ont dominé Glaris Belvédère, battu à l’issue de deux matches et d’un end supplémentaire (10-5 et 9-7). Ce sont eux qui représenteront la Suisse aux prochains Mondiaux de Las Vegas.

Chez les dames, l’équipe olympique de Silvana Tirinzoni n’a pas eu la tâche aisée. Déjà malmenées par la jeune formation grisonne lors du second robin round, les doubles championnes du monde, rentrées «en chocolat» de Pékin, ont dû recourir à un troisième match pour venir à bout de St-Moritz (8-2, 3-5 et 8-4).



