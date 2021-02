Ça glisse pour le CC Genève – Le Team de Cruz a retrouvé les clés de la maison Les curleurs genevois ont remporté leur 4e titre national face à Bern Zähringer, un rival qu’ils devront encore battre pour gagner leur place aux Mondiaux de Calgary, puis aux JO de Pékin. Pascal Bornand

Un quatrième titre national élite pour le Team de Cruz. De gauche à droite: Peter de Cruz, Havard Vad Petersson (coach), Benoît Schwarz, Valentin Tanner et Sven Michel. Keystone-sda.ch

Résilience et décontraction, telles sont les vertus qui ont ramené le Team de Cruz au sommet du curling helvétique. À Arlesheim, le skip genevois et ses trois coéquipiers (Schwarz, Michel et Tanner) ont reconquis le titre national perdu l’an passé à Thoune face à Bern Zähringer. C’est pour eux une belle revanche, griffée avec panache (8-5 9-4). Si celle-ci relance une formation qui a vécu en 2020 une saison noire et une année blanche, elle ne lui offre néanmoins aucune garantie dans le duel olympique qu’elle livre à Yannick Schwaller et sa bande. «Il va falloir encore souvent se les coltiner», glisse Peter de Cruz (31 ans).