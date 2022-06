Il faudra anticiper des bouchons et un trafic dense sur les routes menant au sud, en particulier vers l’Italie, la France, l’Espagne et le Portugal.

Le Touring Club Suisse (TCS) s’attend ces prochaines semaines à des départs en masse en direction de la Méditerranée. Les vacances en voiture seront plus populaires que jamais cet été, pronostique son directeur général Jürg Wittwer dans la «SonntagsZeitung».

Après deux années de pandémie, les Suisses ont à nouveau envie de voyager. Mais ils bouderont encore un peu les transports publics après le chaos enregistré dans de nombreux aéroports et les vols annulés, préférant opter pour la voiture. C’est du moins ce qui ressort d’un sondage du TCS qui regroupe 1,5 million de membres.

Il faudra anticiper des bouchons et un trafic dense sur les routes menant au sud, en particulier vers l’Italie, la France, l’Espagne et le Portugal. Le TCS s’attend également à des problèmes en Croatie. La période la plus chargée devrait s’échelonner de la mi-juillet à la mi-août. Dans plusieurs Länder allemands, les vacances ont déjà commencé ce week-end, en France, elles débuteront le week-end prochain.