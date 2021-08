Interclubs de LNA – Le TC Genève se démène pour éviter la relégation Face au leader Sonnenberg et ses «mercenaires genevois», le club des Eaux-Vives s’est bien défendu. Verdict ce mercredi contre Grasshopper. Pascal Bornand

Dans l’écrin des Eaux-Vives, Roberto Carballes n’a pas lâché prise face à l’Australien Marc Polmans. LDD

Jusqu’au bout, le TC Genève se battra pour échapper à la relégation en LNB. Elle lui pend au nez mais Eric Rogers, le directeur du club, s’accroche. Un succès fleuve, ce mercredi à domicile face à Grasshopper, pourrait lui sauver la mise. Titré en 2016 et 2019, le pensionnaire des Eaux-Vives veut encore croire au miracle. Ne joue-t-il pas dans un petit coin de paradis?

En attendant, Johan Nikles et ses coéquipiers triment comme des galériens sur la brique brûlée par le soleil. À défaut de remporter leur premier match, ils ont accroché mardi le leader Sonnenberg, vainqueur 5-4. «Le niveau de jeu général a rarement été aussi élevé», confie le matricule 413 à l’ATP. Le matin, il a sué face à Sandro Ehrat avant de profiter de l’abandon du Zurichois pour s’imposer. Et en fin de journée, associé à l’Argentin Trungelliti, il a arraché une précieuse victoire en double, 10-2 lors du champions tie-break. «C’est dur. Il nous a souvent manqué le petit plus pour passer l’épaule. Pas facile de sortir de la spirale des défaites quand les matches s’enchaînent aussi vite», ajoute-t-il.