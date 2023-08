Interclubs de tennis – Le TC Genève Eaux-Vives mise sur la force du collectif Néo-promue en LNA et tombeuse du champion en titre Grasshopper, l’équipe du capitaine Antony Dupuis est prête à retrouver les sommets. À découvrir dimanche au Parc. Pascal Bornand

Véritable marronnier de l’été, les interclubs suisses de tennis battent leur plein depuis le 1er août. Et c’est la fête pour le TC Genève Eaux-Vives, néo-promu en LNA et tombeur ce jeudi du tenant du titre, Grasshopper. Un succès presque aussi frappant (6-3) que celui remporté trois jours plutôt à Horgen (7-2). «Jusqu’ici, on s’en est pas mal tirés», commente Antony Dupuis à la veille d’un week-end crucial, samedi à Trimbach et dimanche (dès 12 h) avec la réception du CT Neuchâtel.

Des hauts et des bas

Ancien baroudeur du circuit, – No 59 mondial à son apogée –, le capitaine français a travaillé pour Swiss Tennis et entraîné Johan Nikles avant de prendre en main l’équipe des Eaux-Vives. Depuis, il a connu avec elle les honneurs d’un titre (2019), les affres d’une relégation (2021) et le bonheur d’une promotion immédiate (2022). «Oui, en cinq saisons, on est passé par tous les états d’âme», confie-t-il en sortant de cet étonnant ascenseur émotionnel. Et en y replongeant avec autant de flegme que d’envie.

Le point Classement après deux journées: 1. TC Genève Eaux-Vives 13 points (30-15); 2. Seeblick ZH 12 p. (28-16); 3. Froburg Trimbach 11 p. (24-19); 4. CT Neuchâtel 8 p. (19-25); 5. Grasshopper ZH 7 p. (19-5); 6. Horgen 3 p. (12-32).

Que peut-il espérer de cette nouvelle édition, plutôt bien empoignée par ses joueurs? «Oh! Vous savez, je ne fais pas dans l’espérance», répond ce Gascon taciturne, qui préfère la vérité du terrain au jeu des pronostics, ce qui ne l’empêche pas d’être ambitieux. «L’objectif, c’est de gagner, match après match. En se disant qu’il n’y a pas vraiment d’équipe qui sort du lot, que la moins bonne d’entre elles sur le papier ne l’est pas forcément sur le court», assure-t-il. Son plan d’attaque est bien suivi: en deux rencontres et 18 matches disputés, ses joueurs se sont déjà imposés treize fois.

«L’important, surtout, c’est de rassembler une somme d’individualités et d’en faire durant quinze jours une vraie force collective.» Antony Dupuis, capitaine du TC Genève Eaux-Vives

Pour retrouver son rang en LNA (sans Johan Nikles, convalescent), le club genevois n’a pas cassé la baraque. Il s’est attaché les services de l’Espagnol Pablo Andujar, ex-No 32 mondial et tombeur de Roger Federer sur la brique des Eaux-Vives en 2021. Il a fêté le retour de l’Italien Stefano Napolitano. Il peut toujours compter sur le fidèle Tessinois Remy Bertola (No 9 helvétique) et le jeune espoir du club, Kilian Feldbausch, demi-finaliste du tournoi juniors l’an passé à l’Open d’Australie. Malmené par des pépins physiques, celui-ci a renoué jeudi avec le succès après plus de trois mois de vaches maigres.

«L’important, surtout, c’est de rassembler une somme d’individualités et d’en faire durant quinze jours une vraie force collective, explique Antony Dupuis. Notre équipe n’est peut-être pas la meilleure mais, comme le prouvent ses premiers résultats, elle est très homogène.» À vérifier ce week-end lors duquel les tennismen du parc des Eaux-Vives pourraient déjà assurer leur place dans le tour final, les 12 et 13 août à Lucerne.

