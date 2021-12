Transmission du Covid-19 – Le taux de reproduction se lit dans les eaux usées

Abo Vaccinés et malades du Covid L’efficacité vaccinale diminue aussi en Suisse

Les hospitalisations de personnes entièrement vaccinées sont de plus en plus fréquentes, surtout chez les plus âgées. C’est ce que montrent des données de l’OFSP. Voici pourquoi la vaccination reste utile et pourquoi une 3e dose est importante.