Votations du 28 novembre – Le taux de participation devrait dépasser 50% Les citoyens votent tardivement comme souvent lorsqu’il y a autant d’objets. Mais ils votent! Eric Budry

Les Genevois semblent avoir pris le temps de la réflexion, mais les enveloppes de vote arrivent maintenant en masse au Service des votations et des élections. LUCIEN FORTUNATI

Sur le site de l’État, le taux de participation au scrutin du 28 novembre affichait jeudi un timide 35% pour les sujets cantonaux et fédéraux. Patrick Ascheri, le chef du Service des votations et des élections, estime toutefois que le taux final devrait dépasser les 50%. Le directeur s’attend en effet à recevoir encore de très nombreuses enveloppes cette fin de semaine. Et cela pour une raison bien simple: «Avec autant d’objets, les électeurs votent tardivement.»

Le programme est en effet particulièrement chargé: trois objets fédéraux, six questions cantonales pour quatre sujets différents, ainsi que trois objets communaux à Veyrier, Bardonnex et Onex. Jeudi matin, le Service des votations a ainsi reçu plus de 10’000 votes. Il y a le nombre, mais aussi le contenu. Que l’on soit pour ou contre, la loi dite Covid laisse peu indifférent, tout comme les sujets genevois sur les horaires des magasins, les retraites des conseillers d’État ou le mécanisme de leur destitution.