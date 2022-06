Marché de l’emploi – Le taux de chômage recule encore durant le mois de mai Selon les chiffres du SECO, 98’004 personnes étaient inscrites au chômage à la fin du mois, une diminution de 2,1%.

La situation sur le marché de l’emploi continue de s’améliorer en Suisse. Le taux de chômage a diminué à 2,1% en mai, après 2,3% en avril. Il retrouve ainsi les valeurs de septembre 2019.

A fin mai, 98’004 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 6387 de moins que le mois précédent, selon les relevés du Secrétariat d’Etat à l'économie (SECO). Sur un an, le chômage a diminué de 44'962 personnes (-31,4%).

Le chômage des jeunes a reculé de 5,2%, affectant 8090 personnes. Sur un an, il a chuté de presque 37%. Pour les 50-64 ans, il a baissé de quasiment 6% concernant 30'991 personnes. Par rapport à mai 2021, cela correspond à une diminution de 11'968 personnes (-27,9%).

L’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits se chiffre à 175’456 personnes, soit 7764 de moins qu’en avril et 61’911 (-26,1%) de moins qu'en mai de l'année précédente.

Les réductions de l’horaire de travail, dont le dernier décompte remonte à mars, ont touché 22’067 personnes, soit 55,5% que le mois précédent. En tout, 3500 entreprises y ont eu recours (-47%), tandis que le nombre d’heures de travail perdues a fondu de moitié à 1,18 million. En mars 2021, le chômage partiel avait sévi dans 44'593 entreprises, touchant 340'953 personnes et entraînant la perte de 27,1 millions d'heures de travail.

En mars dernier, 2747 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage.

Les plus de 60 ans en difficulté

L’Union syndicale suisse (USS) s’est réjouie mercredi de cette évolution positive dans un communiqué séparé. «Pour la première fois depuis l’automne 2019, moins de 100'000 personnes doivent timbrer au chômage», écrit-elle.

Parmi les personnes entre 60 et 64 ans, le taux de chômage est descendu à 3,5% en mai, contre 3,7% en avril. Ce groupe d’âge connaît néanmoins le taux de chômage le plus élevé et profite peu de la relance, selon l’USS.

