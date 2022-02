Marché de l’emploi – Le taux de chômage des jeunes en Suisse est plus bas que dans l’UE En 2020, chez les 15 à 29 ans, le taux de chômage était de 6,9%, soit près de la moitié de la moyenne européenne, annonce mardi l’Office fédéral de la statistique.

En Suisse, les jeunes sans emploi sont moins nombreux que dans la plupart des pays européens. Pour ceux qui n’exercent pas d’activité lucrative ou ne suivent plus de formation, la Suisse affiche même le taux le plus bas.

Les femmes en Suisse sont déjà nombreuses à travailler à temps partiel avant même d’avoir fondé une famille et occupent aussi plus rarement des postes de cadre. Ces différences par rapport aux hommes sont souvent mises sur le compte des tâches éducatives et ménagères.

Malgré tout, les femmes rattrapent leur retard: entre 15 et 19 ans, les hommes ont plus souvent un emploi que les femmes (55,7% contre 49,6%). Mais dans la tranche d’âge des 20-24 ans, elles gagnent un peu plus que les hommes depuis 2011. Après, cette tendance s’inverse à nouveau, mais les différences sont minimes.

Jobs à côté des études

Deux tiers des jeunes Suisses âgés de 16 à 29 ans travaillent à côté de leur formation, la moitié d’entre eux à temps partiel (apprentis non compris). Ils ont majoritairement des jobs le soir, la nuit et/ou le week-end.

Plus des trois quarts des moins de 30 ans exerçaient une activité professionnelle, apprentis compris. Pour ceux qui n’étaient pas ou plus en formation, neuf sur dix étaient dans la vie active.

Recul sur 30 ans

En 2020, les jeunes de 15 à 29 ans représentaient 22% de la population active. Trente ans plus tôt, ils représentaient encore près de 30%. Ce recul s’explique par le vieillissement de la génération baby-boom (personnes nées entre 1945 et 1964). La durée de formation s’est aussi allongée et les femmes de plus de 30 ans sont désormais davantage présentes sur le marché du travail.

Selon l’OFS, le recul de la part des jeunes sur le marché du travail devrait durer jusqu’en 2029. Après le départ à la retraite des baby-boomers, la part des jeunes devrait à nouveau augmenter quelque peu pour se stabiliser autour de 22%.

