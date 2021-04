Marché du travail en Suisse – Le taux de chômage a légèrement baissé en mars Près de 158’000 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement le mois dernier, soit une baisse de 0,2% par rapport à février. Le chômage a toutefois augmenté de 22’344 personnes sur un an.

Tant le chômage des jeunes que celui des 50-64 ans a baissé en mars. KEYSTONE/Gaetan Bally

Le taux de chômage a très légèrement reculé en mars, passant à 3,4% après 3,6% en février. Le mois dernier, près de 158’000 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP). C’est 10’000 inscrits de moins sur un mois.

Sur un an, le chômage a augmenté de 22’344 personnes (+16,5%), selon les relevés du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) publiés vendredi.

Le mois dernier, tant le chômage des jeunes que celui des 50-64 ans a baissé. Concernant les premiers, leur nombre a ainsi reculé de 10,2% à 15’561 personnes et pour les seconds, il s’est rétracté de 3,8% à 45’486 personnes. En revanche, sur un an, le nombre de jeunes touchés a crû de près de 7% et pour les 50-64 ans, il a explosé de presque 24%.

Bond de 18,7%

En mars, l’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits se chiffrait à 253’939 personnes, soit près de 5800 de moins que le mois précédent. Par rapport au même mois de l’année passée, leur nombre a bondi de 18,7%.

Le nombre de postes vacants a augmenté de 6500, atteignant 45’182, dont 32’000 étaient soumises à l’obligation d’annonce.

ATS

