Genève gagne en leader à Davos – Le Tanner Richard nouveau est arrivé et il est prometteur Discrètement, le joueur de centre revient au premier plan. À Davos, il a encore été précieux lors du succès genevois 2-5. Grégory Beaud, Davos

Tanner Richard (à dr.) célèbre son but avec Noah Rod, son coéquipier de ligne. KEYSTONE

Avec Tanner Richard, on sait toujours exactement ce qu’il pense. Au moment de parler devant le micro, il n’est pas du genre à se cacher. Comme avec les arbitres, en somme. Ce n’est pas le dernier pour leur dire son fait. Jusqu’à potentiellement en devenir agaçant. Alors, lorsque tout va bien, le No 71 des Grenat est un «client». Un de ces joueurs avec qui l’on aime débattre en fin de rencontre.

Le constat est d’autant plus vrai lorsqu’il faut parler de… Tanner Richard. «Moi? Vous savez, j’essaie d’aider mon équipe à gagner. Nous avons du succès en ce moment et je me sens bien sur la glace.» Ce dernier point saute d’ailleurs aux yeux. Dans les Grisons, lors du probant succès genevois, le joueur de centre a disputé son meilleur match depuis un bout de temps. Depuis plus d’une année peut-être. «Je ne réfléchis pas en ces termes, mais vous avez peut-être raison», a-t-il convenu. Agile, rapide, inspiré, efficace. Les qualificatifs manquent pour parler de sa prestation tant elle fut complète.