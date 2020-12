Un Genevois s’impose en France – Le talentueux dur au mal s’installe en Ligue 1 Le gardien Anthony Racioppi s’est relevé après une énorme bourde à ses débuts en pro avec Dijon. À l’image de son parcours. Brice Cheneval

Anthony Racioppi s’est forgé une identité dans les buts de Dijon. AFP

Anthony Racioppi aurait préféré se faire connaître du grand public dans d’autres circonstances. Le 22 novembre, deux semaines après sa première titularisation chez les professionnels, le Suisse de 21 ans est reconduit dans les buts de Dijon face à Lens. À la 23e minute, il commet une erreur monumentale qui coûte la défaite à son équipe (0-1).

À un poste où les opportunités sont rares, encore plus pour un jeune, cet instant aurait pu le faire plonger mentalement. Mais son entraîneur lui a maintenu sa confiance et l’intéressé ne l’a plus déçu par la suite. La manière dont il s’est relevé de cet épisode douloureux en dit long sur sa mentalité. «Si je devais le résumer en quelques mots, je dirais volonté, travailleur, courage et maturité», synthétise Patrick Schmid, ami de la famille Racioppi et responsable technique du CS Chênois.