Meyrin – Le talent du chef Thierry Berland donne un élan bistronomique au Café Hortus Ce cuisinier bordelais, formé à l’école de Jean-Marie Amat, a transformé la table tenue par Asana Alerini en rendez-vous gourmand. Alain Giroud

Le chef Thierry Berland et de la patronne, Asana Alerini. LUCIEN FORTUNATI

Après avoir tenu le rôle de chef du Café de la Paix, cher à Philippe Durandeau, Thierry Berland a repris les fourneaux du Café Hortus à Meyrin. Un charmant restaurant situé dans le quartier des Vergers et dirigé par Asana Alerini. Il y a trouvé une liberté de création que son talent transforme en véritables émotions. Le parcours de ce cuisinier explique sa vision culinaire construite sur des bases classiques et marquée par des apports originaux créant des étonnements permanents. On comprend mieux cette volonté de surprendre en apprenant que le premier «professeur» de Thierry Berland fut Jean-Marie Amat à Bordeaux. Un grand chef étoilé au caractère fantasque et à la cuisine visionnaire.