Série d’été/Ce qu’avalent nos enfants (5/5) – Le tacos, création hybride et bombe calorique En quelques années, la galette farcie aux origines mystérieuses est devenue la star des fast-foods. Luca Di Stefano

Calibré pour la livraison, le tacos mélange plusieurs viandes, des sauces, des fromages et des frites. Il contient près de 1700 calories, évalue une experte. LAURENT GUIRAUD

Dissipons immédiatement tout malentendu. Cet article ne traite pas de gastronomie mexicaine, et encore moins du taco, cette tortilla de maïs croquante garnie de viande épicée, de fromage et, selon ses déclinaisons, de haricots, d’avocat et de coriandre.