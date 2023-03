Études supérieures – Le système suisse parmi les meilleurs selon un classement mondial Dans le classement de Quacquarelli Symonds, 15% des hautes écoles de Suisse se retrouvent dans le top 10, ce qui en fait le pays le plus représenté à ce niveau.

Selon ce 13e classement par matières de Quacquarelli Symonds, la Suisse peut se vanter d’avoir le meilleur système d’enseignement supérieur au monde parmi les pays ayant au moins dix universités classées. Keystone

La Suisse possède le meilleur système d’enseignement supérieur au monde, selon un nouveau classement publié mercredi. Elle a la plus forte proportion d’universités classées dans le top 10 à l’échelle mondiale, avec 15% de ses hautes écoles dans cette catégorie.

Selon ce 13e classement par matières de Quacquarelli Symonds, la Suisse peut se vanter d’avoir le meilleur système d’enseignement supérieur au monde parmi les pays ayant au moins dix universités classées. De plus, la Suisse possède la plus forte concentration de matières classées au niveau mondial, avec 2% de ses programmes.

Données sur les perforamnces

L’édition 2023 de ce «QS World University Rankings by Subject» fournit des données sur les performances de 217 programmes dans 28 universités suisses. Sur le nombre total d’entrées classées, 45 ont progressé, 68 ont reculé et 95 sont restées inchangées. Neuf programmes sont classés pour la première fois.

En outre, la Suisse compte 32 entrées dans les cinq grands domaines d’études (arts et sciences humaines, ingénierie et technologie, sciences de la vie, sciences naturelles et sciences sociales). Parmi celles-ci, une s’améliore, 28 régressent et trois restent inchangées.

ATS

