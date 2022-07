Tennis en fauteuil roulant – Le Swiss Open retrouve une bouffée d’air frais Après un été 2020 difficile, qui a failli le couler, le tournoi genevois peut voir l’avenir avec plus de sérénité. Sa 35e édition a lieu cette semaine au Drizia-Miremont. Pascal Bornand

Après avoir passé le premier tour en éliminant en trois sets à suspense le Français Thierry Vallet, le Genevois Alireza Kabirlaleh n’a pas fait le poids face au Belge Joachim Gérard. BASTIEN GALLAY

Sous les ramages du Drizia-Miremont, là où les embruns de l’Arve et le souffle des ventilateurs rafraîchissent l’air matinal, la pause transat est agréable. Ailleurs, sur les courts et sous les casquettes, c’est déjà le four. Ou alors le sauna, comme sous la tente qui abrite la nouvelle direction du Swiss Open Geneva.