Les versions de base affichent 174 et 204 ch, et le modèle haut de gamme GTX atteint, lui, 299 ch. Les autonomies (WLTP) flirtent avec les 500 km.

L’ID.5, considéré comme un SUV coupé par les stylistes de Volkswagen, offre une ligne plus effilée que l’ID.4.

L’ID.5, considéré comme un SUV coupé par les stylistes de Volkswagen, offre une ligne plus effilée que l’ID.4.

L’ID.3 est une berline compacte, l’ID.4 un SUV, voilà l’ID.5 qui hérite de l’étiquette «SUV coupé» tout en affichant les mêmes cotes que son frère ID.4. La différence? Une ligne plus effilée, plus élégante, qui abaisse le CX de 0,28 à 0,26. Une amélioration due également à l’apparition d’un aileron installé à la base de la lunette arrière.

Quelques détails esthétiques renforcent cette impression d’homogénéité de la carrosserie, on pense aux boucliers avant et arrière redessinés et aux passages de roue peints en noir.

Trois versions de puissance

Mais l’essentiel se situe tout de même sous le capot. Ce «coupé» ID.5 devient sans conteste le véhicule haut de gamme de la famille. Il accueille une batterie de 77 kWh, abandonnant celle de 52 kWh constituant l’offre de base de l’ID.4. Il est décliné en trois versions de puissance définies par des niveaux de finition différents: Pro (174 ch), Pro Performance (204 ch) et GTX (299 h). Les autonomies en normes WLTP flirtent avec les 500 km, un chiffre qui reste tout relatif…Cela crée en fait deux familles, l’ID.5 normale et le modèle franchement sportif. Les modèles de base disposent d’un seul moteur électrique agissant sur l’essieu arrière. Ils sont donc à propulsion. Le GTX dispose de moteurs à l’avant et à l’arrière, donc de la traction intégrale.