Consommation – Le Suisse a bientôt fini d’être la vache à lait de ses voisins Les prix des produits étrangers devraient bientôt baisser, surtout en ligne, grâce au succès d’une large coalition parlementaire. L’in itiative «Stop à l’îlot de cherté» sera retirée. Nicole Lamon

Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale de la FRC, termine la session sur une victoire importante pour les consommateurs, obtenue grâce à une large coalition parlementaire. LMD

Les initiants eux-mêmes sont agréablement surpris par l’ampleur de leur succès. Ils le reconnaissent volontiers: la période ne ressemble en rien aux précédentes, et les blocs politiques sont moins figés que d’habitude pour certains combats. Vendredi, les Chambres ont confirmé en votation finale le contre-projet indirect à l’initiative pour des prix équitables, qui sera donc retirée.

Le parlement ouvre ainsi la porte à des centaines de millions, voire à des milliards d’économies dans les prochaines années pour les Suisses et leurs petites et moyennes entreprises (PME). Le point avec la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon (Verts/VD), secrétaire générale de la Fédération suisse des consommateurs et membre du comité d’initiative «Stop à l’îlot de cherté».