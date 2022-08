À Moscou, les nouvelles voitures produites dans le pays ont une particularité. Elles n’ont plus d’airbag, ces coussins de sécurité, ni de freins ABS (antiblocage). Pour une raison simple: les constructeurs russes n’ont plus accès aux composants électroniques venant de l’étranger.

Abo Effets à long terme de l’isolement de la Russie «Les sanctions vont forcer la Russie à réformer son économie» Abo Perspectives économiques Les industriels de l’est de l’Ukraine doutent d’un retour à la normale En quelques mois, la production indigène de voitures a chuté brutalement, passant de 100’000 avant le 27 février à… 27’000 en juin. Selon des sources de l’industrie aéronautique, d’ici 2025, la moitié des avions volants en Russie pourraient être cloués au sol, car ils serviront de stock de pièces de rechange pour les Boeing et les Airbus dont la maintenance n’est plus assurée.

Officiellement, la Russie devrait subir une récession sévère (-6% de son PIB) en 2022. C’est méchant à l’aune des performances d’un pays industrialisé, mais sans doute supportable pour une économie comme la Russie. Du reste, les autorités déclarent qu’elles vont encaisser plus de revenus en raison de la hausse des prix du gaz et du pétrole; Bloomberg parlant même d’une augmentation des revenus de l’ordre de 20% sur l’ensemble de l’année.

Ce chiffre a intrigué une équipe de chercheurs* en économie de Yale. Ils arrivent à d’autres conclusions. Selon leurs données, les projections sur les revenus des hydrocarbures sont d’ores et déjà démenties par les faits. En mai, les recettes provenant du gaz et du pétrole ont chuté de moitié. Non seulement Moscou vend moins de gaz à l’UE (sa principale cliente pour le gaz à raison de 75% de ses exportations), mais encore, son pétrole ne trouve des débouchés en Inde et en Chine qu’à des tarifs inférieurs de 30 à 40% aux prix du marché mondial. En clair, la Russie est loin de triompher de la situation actuelle.

Un seul chiffre donne une idée de l’enjeu: plus de 1000 entreprises étrangères ont tourné le dos à la Russie où elles y réalisaient un chiffre d’affaires correspondant à… 40% du PIB du pays!

Les chercheurs estiment qu’il faut se méfier des statistiques rassurantes publiées par les services de Vladimir Poutine. Nombre d’indicateurs essentiels ne sont plus mis à jour; ils seraient trop défavorables. Il faut donc se rabattre sur des données provenant des fournisseurs de la Russie et des pays voisins. Pour les économistes de Yale, les pénuries frappent durement l’industrie. Et si le Kremlin invite ses industriels à produire des biens et équipements importés jusqu’ici (près des 3⁄4 des biens de consommation courante), tout indique que ce sera très compliqué.

Même l’armée russe est en panne de circuits électroniques, comme en témoignent ses vols de tous les appareils comportant un peu d’électronique comme les frigos, les ordinateurs, les postes TV dans les régions contrôlées en Ukraine. Un seul chiffre donne une idée de l’enjeu: plus de 1000 entreprises étrangères ont tourné le dos à la Russie où elles y réalisaient un chiffre d’affaires correspondant à… 40% du PIB du pays! Si certaines usines ont été reprises par des entités russes, beaucoup ne parviendront pas à survivre, même si le Kremlin a suspendu les lois sur la protection des brevets.

Jusqu’ici, Vladimir Poutine puise dans les réserves accumulées (fonds souverain russe) et les dividendes de son industrie d’exportation pour soutenir les ménages et assurer les rentes. Mais cette politique du chèque en blanc a ses limites. Dans cinq ans, les caisses seront vides, selon les estimations des économistes de Yale. Certes, Moscou peut se tourner vers des pays amis, comme la Chine.

Mais ici aussi les experts sont dubitatifs: Pékin se méfie de Moscou. Les géants de la tech chinois refusent de contourner les embargos décrétés par l’Union européenne et les États-Unis qui restent de très loin leur premier marché. Bref, le Kremlin s’est engagé dans une voie sans issue. Et ce qui était possible pour l’Iran ne l’est pas sans doute pas pour un pays comme la Russie qui va gommer en quelques années trente années de développement!

Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

