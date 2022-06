Embouteillages en vue cet été – Le sud de la France se mobilise contre le surtourisme Prises d’assaut chaque année par les vacanciers, la Corse, Marseille et l’île de Porquerolles mettent en place des mesures pour restreindre l’afflux de visiteurs. Quotas, permis, réservations, voilà ce qui vous attend. Yannick Van Der Schueren

Les plages de Nice, sur la Côte d’Azur, facilement accessibles grâce aux low-costs qui desservent la ville – font elles aussi le plein de baigneurs. GETTY IMAGES

Après deux étés plombés par la crise sanitaire, tout le monde est dans les starting-blocks. Si l’économie touristique s’en réjouit, d’autres en revanche s’en inquiètent. Trop c’est trop. Submergées par des hordes de globe-trotters pas toujours très respectueux, de plus en plus de destinations phares serrent la vis pour limiter les dégâts environnementaux et sociaux.