Tattoos et gros sous – Le succès fou du tatouage attire les milieux affairistes Ce week-end, 222 tatoueurs sont attendus à la Lausanne Tattoo Convention. Démocratisé, le tatouage attire aussi des entrepreneurs hors-sol aux dents longues. Catherine Cochard

La photo d’un tatouage réalisé par Maxime Plescia-Büchi, tirée du livre «Swiss Tattoo, le graphisme dans la peau», aux Éditions Helvetiq. Clément Grandjean

«Qu’est-ce qu’il a dans le dos? On dirait la reproduction d’un Modigliani!» Dans «Le tatoué» (1968), Louis de Funès incarne un marchand d’art qui cherche à convaincre Jean Gabin, un ancien légionnaire, de lui céder l’encrage qu’il a sur le dos tracé par le peintre italien. Vieux de plus d’un demi-siècle, le film reste d’actualité. Le 12 octobre dernier, le quotidien «The New York Times» se faisait l’écho du modèle d’affaire de Save My Ink Forever. Lancée en 2016, la société propose aux endeuillés de conserver les tatouages de leurs défunts, en prélevant des morceaux de peau. «Avec son tattoo, on garde un petit morceau de lui», résume au média américain M. Gil, qui vient de perdre son frère jumeau.